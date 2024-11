Macadam est notre coup de cœur. Cette application rémunère vos pas et vous encourage à adopter un mode de vie actif. Le concept est simple mais terriblement efficace. Chaque pas effectué rapporte des points, convertibles en bons d'achat ou en dons à des associations. Les récompenses sont motivantes et accessibles. Ici, pas de frustration comme sur certaines applications concurrentes. L'application possède une interface ludique et une réelle dimension communautaire. On peut défier ses amis ou rejoindre des teams pour démultiplier ses gains. La démarche eco-responsable est également à souligner. Macadam séduit un public de plus en plus large, bien au-delà des sportifs chevronnés. En accumulant les pas au quotidien (courses, trajets travail...), il est possible de générer jusqu'à 30€ de revenus complémentaires chaque mois. Plutôt honorable pour une activité que l'on pratique de toute façon au quotidien !