Mais Google Maps ne s'arrête pas là et nous invite à la découverte en suggérant des arrêts intéressants sur un itinéraire. Lorsque l'on renseigne un point d'origine et d'arrivée pour un trajet, apparaît une option « ajouter des étapes ». L'app recommande alors des points de repère, attractions, sites pittoresques et options de restauration qui se trouvent sur la route indiquée, pour faire des pauses ou ne pas rater de site qui mérite un petit détour.

La plupart de ces fonctionnalités seront déployées dans le monde entier sur Android et iOS lors de la première semaine du mois de novembre 2024. La navigation améliorée arrivera un petit peu plus tard, toujours en novembre sur Android et iOS, pour 30 métropoles, un nombre qui progressera peu à peu.