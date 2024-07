Waze : connaissez-vous ces 3 commandes vocales indispensables ?

Enfin, et c'est probablement la commande la plus utile en cette période de départ en vacances, « Signale un bouchon ». Les embouteillages, c'est la plaie, surtout quand on est pressé ou qu'on veut simplement arriver à destination sans encombre. En signalant les bouchons, Waze peut proposer des itinéraires alternatifs et améliorer la fluidité du trafic pour tout le monde. Un simple « Ok Google, signale un bouchon » et vous contribuez à rendre la route plus agréable pour tous les vacanciers. Additionnellement, il est possible de signaler un ralentissement avec « Ok Google, signale un trafic dense ».

Si vous voulez toutes les maîtriser, Google a lister les différentes commandes vocales sur son site d'aide.