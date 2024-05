Des barrières anti Waze installées à Valence, comme ultime tentative pour désengorger les routes saturées

Waze est un outil dont on ne peut pas doute des bienfaits, en tant qu'utilisateur. Mais du côté de Valence, on a décidé d'employer les grands moyens pour contrôler, ou plutôt pour détourner les automobilistes de certains trajets suggérés par Waze. Il faut dire que l'application de navigation et de guidage par GPS a tendance à enquiquiner de plus en plus de citoyens partout en France, qui voient leur tranquillité être perturbée par l'afflux de véhicules, guidés par l'outil américain.