Waze et Google Maps pourraient bientôt devenir moins efficaces contre les bouchons

Le gouvernement français va bientôt faire appliquer de nouvelles obligations à des applications de navigation telles que Google Maps et Waze. Dans un premier temps, elles devront diffuser des messages visant à sensibiliser l'utilisateur à la cause écologique. Des recommandations comme « rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute » feront leur apparition. Les émissions de CO 2 pour chaque trajet seront également affichées, les lieux de covoiturage, mieux indiqués, et les itinéraires sur lesquels il faut rouler plus doucement pourront être privilégiés.