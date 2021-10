Voyages, énergies, déplacements, IA : voici comment Google a réfléchi à un monde plus écoresponsable

Toujours dans le domaine du déplacement, Google nous annonce travailler à une nouvelle fonctionnalité aux options multiples, qui arrivera également en 2022 partout dans le monde, et dès cette année outre-Atlantique. La firme de Mountain View veut permettre à ses utilisateurs, via son moteur de recherche, de voir plus facilement les diverses options de véhicules hybrides et électriques . Elle veut les aider à comparer les critères et options de ces véhicules à ceux des modèles à essence. Mais, parce que la voiture ne doit plus forcément être la solution par défaut selon les trajets, Google annonce aussi lancer des outils de navigation plus adaptés aux cyclistes pour qu'ils puissent, via Google Maps, trouver avec plus de facilité des services de vélos et de trottinettes dans plusieurs centaines de villes du globe.