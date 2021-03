Google Cloud propose à ses clients de choisir un data center "sans émission de carbone"

L'argument écologique et le poids communicationnel poussent aujourd'hui de nombreuses entreprises à multiplier les initiatives vertes. Se vanter de transiter par un data center « propre » représente donc une réelle opportunité, rendue possible du côté de Google Cloud. Chaque région de la division en nuage (une même région peut contenir plusieurs centres de données, AWS procède ainsi) sera ainsi alimentée par une proportion à la hausse d'énergies sans carbone. Et ce, en lieu et place des énergies fossiles.