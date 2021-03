Google va baisser les frais du Play Store à 15% en dessous du million de dollars de revenus

Google a pris son temps pour s’aligner sur la politique de sa rivale. En effet, Apple a mis en place une mesure similaire sur son App Store en novembre dernier. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails.

The Verge rappelle que le programme d’Apple est régi par un effet cliquet. Dès lors que le plafond d’un million de dollars de revenus est franchi par un développeur au cours d’une année, il ne peut plus bénéficier du taux réduit à 15 % les années suivantes. Même s’il ne dépasse plus jamais ce seuil.

Visiblement, Google est moins stricte sur ce point. Qu’importe l’entreprise, même celles faisant partie des 1 % qui explosent le plafond de revenus tous les ans, le taux est par défaut fixé à 15 % jusqu’à ce que le million soit dépassé. Et ce, pour chaque nouvelle année fiscale.

Des annonces évidemment réjouissantes pour les premiers concernés, mais qui fleurent bon l’opportunisme dans cette période où Apple aussi bien que Google sont sous le feu de nombreux procès leur prêtant des intentions monopolistiques.