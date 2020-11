Apple réduit ses commissions de l'App Store pour les développeurs générant moins d'un million par an

« Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie mondiale et le cœur battant de l'innovation », a déclaré Tim Cook, le P.-D.G. d'Apple. « Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l'App Store, et pour créer les applications de qualité que nos clients adorent », a-t-il poursuivi.

Il explique que ce changement de politique devrait inciter les entrepreneurs à recruter plus et à prendre des risques qu'ils n'osaient pas prendre auparavant.