Amazon affirme être l'entreprise qui investit le plus dans l'énergie verte au monde

Les nombreux parcs éoliens et solaires d'Amazon serviront à alimenter en énergie verte les bâtiments administratifs de la société, mais aussi les centres de distribution, propres à son activité de e-commerçant, et les centres de données de sa filiale Cloud Amazon Web Services (AWS). Si l'on fait les comptes, Amazon compte 59 parcs d'énergies renouvelables éoliens, et 68 installations de panneaux solaires.