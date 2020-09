Amazon va apposer un label sur ses produits éco-responsables

Selon Amazon, plus de 25 000 produits devraient ainsi recevoir une étiquette lorsqu'un produit répond à l'une de ses 19 certifications. Le communiqué de presse de la célèbre enseigne précise que « la sélection du Climate Pledge Friendly comprend des produits d'épicerie, de ménage, de mode, de beauté et d'électronique, ainsi que des articles d'autres catégories ».

Amazon ajoute que les produits concernés par l'initiative seront « clairement identifiés dans les options d'achat », qu'ils « disposeront d'informations supplémentaires sur leur durabilité dans la page produit » et « seront présentés dans une section spécifique de notre magasin ».

Les 19 certifications mises en avant seront toutes données par des tiers. Par exemple, Amazon a conclu un partenariat avec le Cradle to Cradle Products Innovation Institute, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la sécurité et la durabilité de la transformation de produits. Seule exception : la certification Compact by Design, une initiative d'Amazon visant à réduire la quantité d'emballages excédentaires.