Rivian va produire 100 000 camions de livraison pour Amazon

Un véhicule utilitaire électrique plutôt massif

Source : Electrek

En début d'année, l'entreprise américaine Rivian a indiqué avoir bouclé une levée de fonds de 700 millions de dollars . Parmi les investisseurs principaux, on retrouvait un nom pour le moins célèbre : Amazon. Dès lors, on imaginait la possibilité d'une collaboration entre les deux sociétés...C'est finalement Jeff Bezos lui-même, P.-D.G. du leader mondial de l'e-commerce, qui a vendu la mèche. Rivian va ainsi fabriquer 100 000 camionnettes électriques prévues pour la livraison, dans le cadre d'un accord conclu avec Amazon. Le prix estimé des camionnettes est de 40 000 dollars pièce.Pour la firme basée à Seattle, l'objectif est notamment de montrer son implication dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les nouveaux véhicules électriques devraient ainsi être progressivement déployés sur les routes, entre 2021 et 2024.Cependant, jusqu'à présent, le constructeur n'avait annoncé que deux futurs modèles : un pick-up, le R1T , et un SUV, le R1S . De nouvelles informations devraient donc être prochainement dévoilées au sujet de ce mystérieux véhicule utilitaire...