Après son pick-up, Rivian présente un SUV électrique premium de sept places

Meilleure autonomie que son cousin

Des prix presque similaires

Le stand de Rivian devrait vraisemblablement attirer l'œil des curieux à l'ouverture du, organisé du 30 novembre au 9 décembre 2018. Deux véhicules électriques haut de gamme marqueront leur présence sur le stand du fabricant américain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux belles bêtes impressionnent tant par leur design que par leur fiche technique.Il y a deux jours, la rédaction vous présentait le R1T , pick-up électrique de la marque. Cette fois-ci, c'est au tour du R1S de faire l'objet d'une présentation. Et autant vous le dire de suite : les deux modèles embarquent les mêmes composants et affichent les mêmes caractéristiques techniques, comme le souligne Electrek Seuledes trois versions proposées diffère : 386 kilomètres pour la version 105 kWh, 498 kilomètres pour la version version 135 kWh et 659 kilomètres pour la version 180 kWh.La vitesse de pointe de 200 km/h reste identique, tandis que l'accélération ne change pas d'un iota. Les deux véhicules se distinguent en revanche par leur design intérieur et extérieur : le SUV R1S (version 105 kWh et 135 kWh) n'embarque pas moins de, contre cinq pour le R1T.Pick-up oblige, ce dernier dispose logiquement d'une benne arrière de sorte à entreposer toute sorte de matériels. A contrario du R1S, dont la forme très rectiligne tranche avec le design plus courbé des autres SUV du marché . L'autre différence notable se situe au niveau du prix :(contre 69 000 dollars pour le pick-up), pour un lancement officiel prévu en 2020.