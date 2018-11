Concurrent autoproclamé de Tesla, le Rivian dévoile son R1T

Vitesse de pointe de 200 km/h

Une grille tarifaire onéreuse

Concurrencer Tesla n'est pas une mince affaire, tant le fabricant de voitures électriques actuellement dirigé par Elon Musk a su proposer des produits haut de gamme, aussi bien sur les performances du véhicule que sur son design. A condition d'y mettre un billet, de toute évidence. Si les constructeurs européens peinent à véritablement suivre le rythme, la société américaine Rivian à elle son mot à dire.Présente au Los Angeles Auto Show, lundi 26 novembre 2018, la firme d'outre-Atlantique y a présenté son tout nouveau pick-up électrique, le R1T, comme nous l'apprend nos confrères de The Verge . Et il faut dire que les équipes de Rivian n'ont pas fait dans la demi-mesure au moment de concevoir leur produit, à classer dans la catégorie haut de gamme au regard de ses caractéristiques techniques.Pour débuter, sachez que le R1T a été décliné en trois versions, toutes dotées de quatre moteurs électriques : la première (700 chevaux) avec une batterie de 180 kWh (645 kilomètres d'autonomie) atteint les 100 km/h en 3,2 secondes, la seconde (750 chevaux) avec une batterie de 135 kWh (480 kilomètres d'autonomie) tutoie les 100 km/h en trois petites secondes, la troisième (400 chevaux) avec une batterie de 105 kWh chatouille les 100 km/h en 4,9 secondes.La vitesse de pointe reste, en revanche, la même sur tous les modèles : 200 km/h au total. High tech, ce pick-up électrique embarque tout un tas de technologies, à l'image de ses trois écrans intérieurs. L'un de 15,6 pouces se situe au centre de l'habitacle avant (à l'image de la Tesla Model 3 ), l'autre de 12,3 pouces se trouve en lieu et place du tableau de bord, lorsque le dernier s'invite à l'arrière du véhicule, pour divertir les passagers. Ces derniers peuvent même contrôler la climatisation à partir de leur écran.La présence de trois ports permettront aux usagers de recharger n'importe quel appareil électronique, alors que les dirigeants de la société espèrent intégrer des fonctionnalités autonomes à l'avenir. Encore une fois, à l'instar de ce qu'entreprend Tesla. Si la période de précommande a été lancée, la livraison des véhicules ne prendra acte qu'en 2020, pour la somme minimale de 69 000 dollars. Les versions plus avancées (configurations de batteries plus élevées) peuvent quant à elle atteindre les 100 000 dollars.Plus globalement, la comparaison entre Rivian et Tesla semble facile et évidente. Sur le papier, le pick-up électrique R1T a de sérieux arguments pour mettre des bâtons dans les roues aux véhicules d' Elon Musk . Sauf que le produit du premier s'aventure ici sur un nouveau segment, celui des pick-up, sur lequel Tesla n'est pas encore positionné. Bien que M.Musk envisage d'en créer un . Rivian montre en tout cas qu'un autre acteur du secteur est aussi capable de produire de telles voitures haut de gamme. La guerre ne fait que commencer.