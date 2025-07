Avec les chiffres de ce premier semestre, le groupe automobile semble s'acheminer vers une année 2025 plus mauvaise que l'exercice 2024. Dans ce cas, Tesla enregistrerait des ventes en recul durant deux années consécutives, ce qui serait une première pour une entreprise qui a une époque promettait d'afficher des livraisons en hausse annuelle de 50%.

Il semble que le mouvement anti-Tesla ait continué, malgré le retrait en mai dernier d'Elon Musk du fameux DOGE et de l'administration de Donald Trump. On peut dorénavant aussi se demander si Tesla, qui avait mis en pause le projet d'une Model Y moins cher, ne va pas relancer le projet, dans l'idée de s'ouvrir un plus large marché.