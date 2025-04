entreplume

Trump et Musk ayant fait sauter toutes les barrières et les personnes chargées de donner les chiffres de l’économie que soit de l’état ou des grosses boites ayant été virés, les chiffres sur l’économie US ou les ventes de Tesla ne sont plus fiables;

10, 13, 25% cela n’a plus aucun sens. La bourse US est en train de s’effondrer.