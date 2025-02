Tesla est tout d'abord victime d'une chute massive de ses ventes, et particulièrement en Europe. Si, sur le Vieux Continent, les ventes de véhicules électriques se portent bien, celles de Tesla dévissent avec 50 % de ventes en moins dans la zone UE et 45,2 % si l'on inclut le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et l'Islande). Cela représente seulement 9.945 véhicules vendus sur le mois de janvier 2025. La sortie récente d'une nouvelle version de la Model Y peut expliquer en petite partie ces volumes faiblards, mais pas seulement.

L'émergence de nouvelles marques sur le marché de la voiture électrique est une autre de ses raisons. On pense bien évidemment au chinois BYD, mais aussi aux constructeurs traditionnels qui disposent de gammes renouvelées régulièrement. Enfin, les déclarations et les actions d'Elon Musk, toujours plus investi auprès de Donald Trump, ne renforcent pas la confiance des actionnaires, qui aimeraient avoir un vrai dirigeant 100 % mobilisé dans le futur de son entreprise.

Enfin, cette baisse s'explique par le ratio cours/bénéfice (ou PER) de Tesla. Plus la valeur de ce ratio est importante, plus les investisseurs s'attendent à une croissance rapide et forte de ses résultats. Celui de Tesla est de 150, c'est le plus élevé du secteur automobile. Si les futurs résultats trimestriels de la marque américaine sont décevants, ce ratio pourrait tout simplement exploser, avec comme conséquence une chute encore plus sévère de sa valorisation en fonction de ses performances.

Elon Musk avait récemment prédit que l’action Tesla serait écrasée « comme un soufflé écrasé par une massue » si les résultats ne se montraient pas à la hauteur. Il a finalement vu juste.