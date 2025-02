Parlons de l'habitacle maintenant. L'intérieur du nouveau Model Y fait la part belle au confort et à la technologie. Les sièges avant ont entièrement redessinés. Ils intègrent désormais une fonction de ventilation, tandis que la deuxième rangée bénéficie de coussins plus profonds, de boucles de ceinture plus accessibles, et d'un système électrique d'inclinaison avec rabattement à plat.