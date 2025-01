À bord, le changement est moins flagrant, et on retrouve toujours cet intérieur épuré si caractéristique pour la marque. L'ensemble se veut toutefois plus premium, avec des matériaux plus haut de gamme, une bande LED qui vient faire le tour des places à l'avant, de nouvelles surpiqûres… On retrouve également un large écran de 15,4 pouces (et un écran 8 pouces à l'arrière), sans oublier un système audio composé de 16 haut-parleurs.