Tesla Model Y : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau SUV électrique

Depuis maintenant près de 10 ans, Tesla tend à démocratiser les voitures électriques auprès du grand public. Après les Model S et X, aux dimensions généreuses et aux tarifs élevés, le constructeur californien s’est attaqué au marché de masse en proposant un modèle plus accessible, la berline familiale Model 3 . Pour compléter son offre, cette dernière se décline maintenant en version SUV et prend la dénomination Model Y .