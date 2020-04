Tesla Model Y : le SUV ne débarquerait en Europe qu’une fois la Gigafactory Berlin achevée

Lire aussi :

Source : Electrek

Si le fabricant américain Tesla avait un temps hésité à construire sa Gigafactory 4 à la frontière franco-allemande, son patron Elon Musk en avait finalement décidé autrement en implantant son nouveau site de production à proximité de Berlin. Un moyen pour la firme d'outre-Atlantique de positionner ses pions sur le sol européen, un marché suffisamment important, donc, pour y installer l'une de ses gargantuesques usines.Encore en phase de développement, cette Gigafactory 4 aura pour objectif, entre autres, d'assembler le SUV électrique Model Y . Ce dernier a d'ailleurs déjà atterri dans les garages de propriétaires américains, puisque les premières livraisons du Model Y ont commencé au mois de mars aux États-Unis, mais demeure encore absent sur les routes du Vieux Continent. Et ce pour au moins un an, à en croire les propos d' Elon Musk publiés sur Twitter.Un utilisateur suisse lui a en effet demandé la date de livraison du véhicule susmentionné dans son pays natal. Et le patron de SpaceX de lui répondre «», lorsque la Gigafactory de Berlin sera prête. Il y a ici fort à parier que l'État helvète ne constitue pas une exception au sein de notre continent, et que les livraisons européennes aient donc lieu une fois la mise en production lancée.Faut-il encore que l'usine ne prenne pas trop de retard lors de sa construction. La construction de la Gigafactory 4 a pu reprendre après avoir été mise en pause durant une semaine en février, suite à une plainte déposée par des groupes écologistes en raison des 92 hectares de forêt retirés pour l'occasion.Electrek nous apprend également que le chantier serait aujourd'hui au point mort, à cause d'un sol jugé trop sablonneux, obligeant le groupe à revoir leurs fondations.