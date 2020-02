Tesla Model Y : les livraisons, c'est (déjà) pour le mois de mars !

En avance sur son calendrier

La version Standard attendra

De l'automne 2020 au mois de mars de la même année : les équipes d'Elon Musk peuvent se targuer d'avoir mis les bouchées doubles pour sortir, non pas en temps et en heure, mais bel et bien en avance , les premiers Model Y des usines Tesla. Et ce un an après son officialisation au Tesla Design Center, sis en Californie.Comme le révèle le site spécialisé Electrek , plusieurs clients ont eu l'heureuse surprise de recevoir un mail signé Tesla, dans lequel a été proposée une série de dates correspondant au jour de réception du véhicule. La toute première échéance débute d'ailleurs le 15 mars, soit douze mois jour pour jour après l'intronisation de l'automobile.« L'exploit » que réalise ici la firme californienne est assez rare pour le souligner. Critiqué à plusieurs reprises pour ses retards de livraison anciennement liés à la Model 3, Tesla n'est ici pas retombé dans ses travers d'antan. Au contraire. La multinationale a même de l'avance sur son calendrier préalablement annoncé.Pour rappel, seules les versions Performance, Transmission intégrale et Grande Autonomie étaient à la base prévues pour l'automne 2020, contre le printemps 2021 pour la déclinaison Standard - la moins onéreuse des quatre -, qui devrait quant à elle pointer le bout de son nez un peu plus tard que ses cousines.