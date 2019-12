Tesla Model Y : et si les livraisons débutaient au premier trimestre 2020 ?

Lire aussi

En fin de compte, il semble que les équipes du fabricant américain aient définitivement mis les bouchées doubles pour respecter le cahier des charges. Mieux : leurs efforts porteraient déjà leurs fruits, puisque selon des informations de Deutsche Bank - relayés par CNBC -, la firme d'outre-Atlantique prévoirait de livrer son SUV électrique dès le premier trimestre 2020. Une avance considérable par rapport au calendrier annoncé lors de la présentation du véhicule.Emmanuel Rosner, analyste automobile chez Deutsche Bank, apporte de plus amples explications à ce chamboulement. «», a-t-il déclaré. «».Fin prêt à entrer dans une production de masse six mois plus tôt que prévu, d'après M. Rosner, Tesla récolterait ici la pleine et entière satisfaction de ses clients. Quoi de mieux que de commander une voiture électrique prévue à une date initiale, mais finalement avancée de plusieurs mois par le constructeur en question. Les premiers instants du cru 2020 nous confirmeront, ou pas, les affirmations de Deutsche Bank.