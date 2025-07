Selon une enquête d'Autoglym effectuée au Royaume-Uni, et rapportée par Automobile Propre, 21% des habitants du pays craignent de subir une électrocution s'ils nettoyaient un véhicule électrique. Une peur qui, étonnamment, est plus élevée chez les jeunes générations, pourtant plus habituées à cette technologie (40% des 18-24 ans et 46% des 25-34 ans).