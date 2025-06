Les voitures électriques sont très certainement un mieux pour l'environnement. Parce qu'elles utilisent de l'électricité stockée sur batterie, il devient possible d'améliorer plus facilement l'impact des voitures particulières sur les émissions de CO2.

Entre les voitures électriques utilisant les batteries et les alternatives comme l'hydrogène, il n'y a plus vraiment de match. Les voitures sur batterie ayant largement gagné le grand public, tout en bénéficiant d'une infrastructure de bornes de recharge de plus en plus dense.

Du côté des assurances cette évolution pose toutefois un problème. Les voitures électriques sur batterie reposent en effet sur une chimie assez particulière, et dangereuse. Le lithium utilisé dans les batteries est extrêmement réactif en présence d'oxygène, ce qui peut causer des incendies très difficiles à éteindre.