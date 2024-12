L'intégration de technologies toujours plus nombreuses dans nos véhicules rend leur entretien de plus en plus onéreux. Avec des capteurs sophistiqués et les composants électroniques omniprésents, le moindre accrochage peut aujourd'hui se transformer en véritable gouffre financier pour un automobiliste. Cette situation inquiète particulièrement les professionnels du secteur automobile… et les assureurs. Et ce n'est pas forcément bon pour le consommateur !