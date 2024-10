L'enquête menée par l'UFC Que Choisir, complétée par celle de La Voix du Nord, révèle une surreprésentation des marques du groupe Stellantis. Citroën et Peugeot arrivent en tête des constructeurs les plus touchés, avec les modèles 3008 et 308, qui concentrent un nombre important de plaintes. Suivent les Citroën C3, Peugeot 208 et Citroën C4 Picasso.