Les propriétaires de Citroën C3 et autres disent stop et lancent une action collective pour des moteurs défaillants

Confrontés à des problèmes de surconsommation d'huile et de défaillances mécaniques, des propriétaires de Citroën C3 ou autres véhicules du groupe Stellantis ont décidé de lancer une action collective pour réclamer une indemnisation. Le géant automobile, propriétaire de la marque française, avait déjà effectué un rappel en 2020 dans l'Hexagone, pour corriger ces problèmes. Mais les conducteurs insatisfaits estiment que les solutions proposées restent insuffisantes et réclament plus. Après Mercedes-Benz, accusée de tromperie sur les émissions, un autre constructeur de poids se retrouve donc sous le feu des projecteurs.