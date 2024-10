Les modèles concernés sont à la fois variés et récents. On retrouve des exemplaires de Peugeot 208 II, des Open Corsa et Mokka, des DS 3 Crossback ainsi que plusieurs Fiat 600. Tous ces véhicules ont été produits entre avril et juin 2024, une période plutôt courte mais suffisante pour affecter un nombre important d'unités.