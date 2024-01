Citroën C3, Peugeot 208 : ils sont 4 300 à demander réparation auprès de Stellantis, pour les moteurs PureTech

Au minimum, l'homme de loi réclame pour les propriétaires la prise en charge à 100 % des frais de matériel et de main d'oeuvre, comme exigence minimale. Et si Stellantis refuse de négocier, pourrait alors s'ouvrir une procédure de référé probatoire, qui obligerait le groupe automobile à soumettre des pièces, en vue d'une future procédure sur le fond. Et forcément, cela pourrait lui coûter beaucoup plus cher, dès lors qu'il aurait à rembourser les véhicules au prix du neuf.