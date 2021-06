Dieselgate : la justice française met en examen Peugeot tout en surveillant Fiat Chrysler et Citroën

Stellantis, la maison-mère de Peugeot, a annoncé mercredi 9 juin 2021 une mise en examen pour motif de « tromperie » alors que les instructeurs judiciaires doivent auditionner deux autres filiales de Stellantis que sont Citroën, ce jeudi 10 juin, et Fiat Chrysler, en juillet, dans le cadre de la même information judiciaire, précise le groupe dans un communiqué.

D'un côté, selon Le Monde, « un rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), transmis à la justice en février 2017, évoquait une "stratégie globale visant à fabriquer des moteurs frauduleux, puis à les commercialiser" », pour un total de 1,9 million de véhicules vendus par PSA entre 2009 et 2015 et une potentielle amende pouvant grimper jusqu'à 5 milliards d'euros.

De l'autre, Stellantis et ses filiales « sont fermement convaincues que leurs systèmes de contrôle des émissions répondaient à toutes les exigences applicables à l'époque et continuent aujourd’hui de les respecter, et elles attendent avec impatience l'occasion de le démontrer ». La bataille judiciaire, étant donné les enjeux financiers qui y sont associés, s'annonce acharnée.