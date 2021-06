La nouvelle Renault Megane E-Tech électrique bientôt sur les routes

Inutile toutefois de vous ruer chez votre concessionnaire Renault le plus proche pour passer commande. En effet, il s'agit d'une session de test, et les voitures seront recouvertes d'un motif inédit et réalisé sur mesure pour masquer certains éléments de design.

Au total, ce sont environ 30 véhicules qui sillonneront les routes dès cet été, avec à chaque fois au volant un ingénieur de chez Renault. Rappelons que l'entreprise a déjà investi le marché de la voiture électrique , avec sa ZOE bien sûr, avec Twizy, mais aussi plus récemment avec sa Twingo Electric et bientôt avec sa petite R5 zéro émission.