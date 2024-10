MattS32

Kriz4liD: Kriz4liD: mais l esprit 4L n’est pas respecté.

C’est sûr. Mais ce n’est absolument pas le but de Renault.

Le but c’est de profiter niveau marketing d’un nom mythique, en sachant qu’aujourd’hui beaucoup de gens qui ont connu la 4L ou la R5 ont des moyens bien plus élevés pour acheter une voiture plus haut de gamme.

C’est une stratégie qui a déjà marché plus d’une fois dans l’automobile (Mini, Fiat 500 et dans une moindre mesure la Coccinelle).

Et il n’y aura plus de voiture d’entrée de gamme à bas prix chez Renault : comme tu le soulignes, ils ont la marque Dacia pour occuper ce segment maintenant, la marque Renault visant désormais un segment supérieur, et Alpine encore un cran au-dessus (et plus orienté performance pour la marque Alpine, tandis que le haut de gamme sans performances supérieures est la finition « Esprit Alpine » dans la marque Renault).

Ça sera sans doute pareil avec la Twingo de 2026, elle surfera sur la renommée de la Twingo originale, avec des gros rappels à son style, mais ça ne sera pas une voiture premier prix comme l’était la Twingo. Et ça intéressera des quadras et des quinquas CSP+ nostalgiques de l’époque où ils étaient étudiants sans le sou.