Une voiture électrique à moins de 20 000 euros ? Renault va rendre cela possible avec ce partenariat

Quand on veut acheter une voiture électrique au plus bas prix possible, il est impossible de faire l'impasse sur les marques chinoises. Quand on voit par exemple qu'une MG 4 est vendue au prix de 26 990 euros, on comprend que beaucoup de constructeurs européens estiment ne pas pouvoir faire le poids face aux entreprises de l'empire du Milieu.

Renault voit lui les choses autrement. S'il ne peut seul produire une voiture aussi peu chère, il peut par contre bénéficier du savoir-faire de l'écosystème chinois pour y arriver. C'est avec cette idée que, selon Reuters, le constructeur automobile vient d'annoncer un nouveau partenariat avec une société d'ingénierie chinoise. Ensemble, ils auront pour objectif de construire une Twingo électrique commercialisée à moins de 20 000 euros.