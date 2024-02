Comment une voiture électrique chinoise parvient-elle à proposer le meilleur rapport autonomie/prix en France ?

MG Motor fait partie de l'ADN de l'industrie automobile britannique. Toutefois, le constructeur a bien été racheté par Shanghai Automotive Industry Corporation en 2006. Elle propose plusieurs modèles (liste non exhaustive) : un break, la MG 5, des SUV (forcément ! ), le MG Marvel R et le MG ZS EV et une citadine, la MG 4. Armé d'une stratégie tarifaire plutôt agressive, le constructeur est assez connu pour proposer des véhicules aux prix très attractifs. Cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.