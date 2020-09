MG annonce son nouveau SUV hybride rechargeable, le MG HS

MG l’avait annoncé lors de la présentation française du ZS EV, la marque ne veut plus produire que des véhicules respectueux de l’environnement. Aussi, même si ce nouveau SUV est un hybride, MG promet des consommations très basses et donc des émissions polluantes très faibles.

Et cela ne se fera pas au détriment des performances ; MG annonce une motorisation puissante alliant le meilleur des moteurs thermique et électrique pour offrir suffisamment de puissance et une grande autonomie. Ce nouveau grand SUV s’inscrit dans le segment C, dans lequel on retrouve entre autres les Peugeot 3008, Audi Q3 et Nissan Qashqai.