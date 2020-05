Le nouveau SUV MG ZS électrique obtient 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Frank Meijer, Directeur des ventes et du marketing de SAIC Motor Europe, groupe chinois propriétaire de la marque MG, s’est exprimé à ce sujet dans un communiqué de presse : « Nous sommes très fiers d'avoir reçu cette note de cinq étoiles de la part d'Euro NCAP. Le fait d'être le premier SUV électrique de catégorie B à recevoir cette note confirme ce standard élevé pour l'industrie des véhicules électriques ».

Un résultat rendu possible par une panoplie d’équipements de sécurité active et passive intégrée au MG ZS EV, dont le système MG Pilot L2+ comportant entre autres l’assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, ou encore l’AEB-Cyclist (freinage d’urgence autonome détectant et protégeant les cyclistes) et la technologie d’assistance à la conduite automatique de niveau 2 doté d’une caméra multifonction et d’un radar à ondes millimétriques.

Le Président de SAIC Motor Europe, Aiden He, a déclaré suite aux résultats du test Euro NCAP : « Nous sommes convaincus que le MG ZS EV offre à nos clients des solutions intelligentes en matière de sécurité, pour réduire les risques potentiels au volant et accroître le plaisir de conduite. En coopération avec la dernière technologie d'assistance à la conduite autonome de niveau 2 de Bosch, nous avons intégré le MG Pilot L2+ Intelligent Drive, système le plus avancé, au nouveau MG ZS EV. Ce système sera également intégré à l’ensemble des futurs modèles MG ».