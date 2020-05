Volkswagen ID.4 : une version quatre roues motrices ajoutée au planning

Plus de 300 chevaux attendus ?

La GTX dans les esprits

L'offensive électrique de Volkswagen se poursuit malgré la crise automobile causée par la pandémie du coronavirus . Le géant allemand ne compte clairement pas se laisser abattre et devrait en cette nouvelle décennie introduire le second modèle électrique sa gamme ID. : le SUV ID.4, qui rejoint la citadine ID.3 au catalogue du constructeur.Celui qui devait faire l'objet d'une première mondiale au salon automobile de New York, annulé en raison de la crise sanitaire, fait l'objet d'une certaine attention médiatique. Automotive News rapporte en effet qu'une version plus puissante du Sport Utility Vehicle devrait elle aussi pointer le bout de son nez.Basé sur la plateforme MEB, le véhicule, outre sa version propulsion de 204 chevaux, devrait bénéficier d'une déclinaison quatre roues motrices à laquelle s'ajouterait un moteur de 102 chevaux situé sur l'essieu avant. De quoi développer une puissance globale de 306 chevaux pour la variante la plus performante, qui devrait également jouir d'une autonomie de 500 kilomètres.Attendu un peu plus tard que la version entrée de gamme, laquelle est prévue pour le second semestre 2020, ce modèle plus véloce rappelle forcément les bruits de couloirs relayés par Autocar , en janvier dernier : une version sportive estampillée GTX serait dans les tuyaux. Correspond-elle à l'ID.4 quatre roues motrices ? La question reste ouverte.