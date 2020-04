Volkswagen dépassé par Tesla en termes de logiciel selon une note interne

© David Nogueira

Volkswagen doit parcourir un long chemin pour arriver au niveau de Tesla

Lire aussi :

Les Tesla vont aller se garer seules dès cette année, selon Elon Musk

Mieux que des véhicules de test, le réseau neuronal de Tesla

© Volkswagen

Tesla Motors est, actuellement, valorisée le double du groupe Volkswagen

Source : Electrek

Entre la collecte des données de ses véhicules électriques , l'utilisation du smartphone pour contrôler à distance de nombreuses fonctions et les mises à jour régulières, l'expérience utilisateur chez Tesla est en constante évolution.C'est Herbert Diess qui le dit dans une note interne à l'attention des cadres supérieurs de la marque. Cette avance technologique de Tesla sur les autres constructeurs automobiles lui donnerait des maux de tête.Pendant qu'il doit faire face aux problèmes logiciels pour le lancement de l'ID.3 dans les prochains mois , il a décidé de réorganiser cette partie du groupe allemand pour rattraper son retard et faire évoluer ses systèmes embarqués.Les utilisateurs semblent aimer l'interface Tesla sur l'écran central. Ils apprécient également l'évolution régulière de leur voiture grâce aux mises à jour à distance et le prolongement de l'expérience via leur smartphone.Tesla dispose d'un énorme avantage sur ses concurrents en collectant les données de chacune des voitures de la marque pour faire évoluer ses fonctionnalités de conduite autonome.Herbert Diess l'exprime également dans la note interne que le magazine allemanda pu se procurer : «».Tesla a déjà pu collecter l'équivalent de près de 5 milliards de kilomètres de données avec son mode AutoPilot, et grâce à toutes les voitures de la marque en circulation.Herbert Diess a, enfin, présenté aux cadres supérieurs du groupe un graphique illustrant la valorisation de Volkswagen, moitié moindre que celle de Tesla.Et d'ajouter : «».Cela s'explique probablement par le fait que Tesla est avant tout perçu par les analystes financiers comme étant une société de logiciels...