L’objectif est de cibler les excès de vitesse importants, avec une marge appliquée par rapport aux limitations officielles.

C’est une marge d’erreur technique, pas une marge pour cibler des excès de vitesse plus élevés que les radars fixes. Cette marge plus élevée est simplement due au fait qu’un radar en mouvement est moins précis qu’un radar fixe.

Mais tout comme avec les radars fixes, il n’y a aucune marge de tolérance, en théorie tu peux être flashé pour une vitesse réelle d’à peine 1 km/h au-dessus de la limite, même si en pratique c’est peu probable car les radars sont souvent plus précis que la limite réglementaire.

Par exemple, si tu es à 131 km/h de vitesse réelle, un radar conforme peut mesurer 145 km/h (sa marge d’erreur est dans les deux sens, il peut mesurer 10% en plus ou en moins), ce qui don’t 131 km/h de vitesse retenue, et hop, amende.

Kaggan: Kaggan: En attendant, les personnes qui collent au parchoc, qui déboitent sans regarder ou qui roulent bourrées, on les laisse faire.

C’est vrai qu’il n’y a jamais de contrôle d’alcoolémie, que ceux qui dépassent le taux d’alcool autorisé ne sont pas du tout sanctionnés, et qu’en plus les yeux autorisés sont particulièrement élevés

Pour les deboitements dangereux, si tu le fait à la vue d’un véhicule de police, t’as toutes les chances de prendre une prune… Et je serai pas surpris qu’on ait bientôt des radars qui détectent aussi ça.

Et pour le non respect des distances de sécurité, les radars existent déjà et ont à priori commencé à être déployés en France (la loi le permettant a été votée en 2024).