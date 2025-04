arthur6703

Le limiteur à 110 (et a toutes les autres vitesses) existent déjà. Mais visiblement ceux qui veulent le dépasser le font, d’où cette solution.

Et l’argument de: on a toujours besoin de pouvoir accélérer pour se sortir d’une situation dangereuse n’a aucun sens. Si tu veux pouvoir accélérer en étant bridé à 110km/h, et bien tu roules à 90/100km/h. Pareil quand tu es à 130.

A force que les gens se prennent pour des pilotes de formule 1 alors qu’ils ne savent pas conduire, on est obligé d’en arriver à infantiliser oui.