Dès 2024, certaines portions d'autoroutes, principalement celles situées autour des grandes agglomérations, ont déjà vu leur vitesse maximale abaissée à 110 km/h. Pour 2025, les autorités envisagent de nouvelles réglementations, l'une étant de généraliser la limitation à 70 km/h sur certaines routes départementales et nationales, particulièrement dans les zones naturelles sensibles et les régions côtières, plus sensibles au trafic routier. Une mesure qui vise à préserver les écosystèmes locaux tout en réduisant l'impact environnemental de la circulation : moins on roule vite, moins on émet de CO 2 et moins notre moteur ronronne, c'est logique.

L'expérience des zones 30 dans les centres-villes de Paris, Lyon, Grenoble et Lille a déjà fourni un cadre d'analyse précieux. Ces expérimentations, jugées positives par leurs initiateurs (et certaines études, comme celle-ci, portant sur le Grand Lyon ou celle-ci, qui analyse cinq villes européennes), laissent présager une généralisation de ces dispositifs dans d'autres agglomérations françaises en 2025. Rouler à 50 km/h en ville ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir ? Les tendances suivies en matière d'aménagement urbain et de mobilité douce semblent déjà apporter quelques éléments de réponses à cette question : Zones à faibles émissions, piétonisation et développement de pistes cyclables, Zones à trafic limité, etc.