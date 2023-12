Ces trois grandes villes françaises vont bannir les véhicules diesel d'avant 2006 dès le 1er janvier

La réduction de la pollution automobile en France s'articule autour de la notion de Zones à faibles émissions (ZFE), au sein desquels les véhicules sont classifiés selon différents échelons dits « Crit'Air ». Les véhicules Crit'Air 5 sont les plus polluants, avec les sans vignettes, alors que la vignette Crit'Air 4 correspond aux voitures diesel immatriculées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, et aux deux roues immatriculés entre le 1er juin 2000 et le 30 juin 2004. Et ce sont eux qui vont se voir interdits de rouler dans plusieurs agglomérations du pays.