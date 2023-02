Europe : c'est acté, vous ne pourrez plus acheter de véhicules essence à partir de 2035

« Cette réglementation favorise la production de véhicules à émission nulle et à faibles émissions », a réagi le rapporteur du texte, Jan Huitema. « Ces objectifs apportent de la clarté pour l’industrie automobile et stimulent l’innovation et les investissements pour les constructeurs. Acheter et conduire des voitures à émission nulle sera plus abordable pour les consommateurs, et un marché d’occasion émergera plus rapidement. La conduite durable sera ainsi accessible à tous », a-t-il ajouté en sortie de vote.