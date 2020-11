Euro 7 : les futures normes d'émissions de CO2 en Europe se précisent

Face à cette nouvelle étude, VDA tire la sonnette d'alarme sur les normes à venir, mais aussi sur la façon dont elles seront contrôlées. Jusqu'à présent, les limites de CO 2 à respecter se basaient sur une moyenne. Or, l'étude de la Commission européenne viserait à limiter les émissions de CO 2 non seulement sur la moyenne du test, mais également dans les pics d'émission.