La Californie n'acceptera plus la vente de véhicules thermiques à partir de 2035

La Californie confirme sa position de meneur dans la lutte américaine contre les émissions de GES dues au transport. L'État a mis au point un programme à objectif zéro émission que 14 États ont déjà adopté et qui lui a valu un bras de fer avec l'administration Trump.

L'échéance parait lointaine, mais elle devrait en fait donner le temps aux véhicules électriques de baisser en prix, et à des modèles plus performants (en autonomie notamment) d'atteindre massivement le marché de l'occasion, vecteur de changement plus important que le neuf (en 2019 en France, il s'est vendu 2,61 occasions pour chaque véhicule neuf, un record).