En effet, dans le cadre du nouveau budget du gouvernement Barnier, l'enveloppe qui est dédiée à l'écologie et au parc automobile a été réduite d'un tiers. Elle passe ainsi de 1,5 milliard à 1 milliard d'euros.

À l'heure actuelle, cette enveloppe réunit trois dispositifs de soutien, à savoir le leasing social, le bonus versé lors de l'achat d'un véhicule électrique, et enfin la prime à la conversion. Du côté du gouvernement, on aurait tendance à vouloir privilégier le leasing social et le bonus.