Plus encourageant encore, les véhicules les plus performants affichent un taux de dégradation d'à peine 1 % par an. Ces données suggèrent qu'après 20 ans d'utilisation, une batterie conserverait théoriquement 64 % de sa capacité initiale, dissipant ainsi les inquiétudes concernant leur longévité. « La fiabilité des batteries est encore utilisée comme un bâton pour battre les véhicules électriques. Espérons que des données comme les nôtres puissent enfin mettre un terme à ces mythes », poursuit le dirigeant.