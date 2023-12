Tesla, Toyota ou Nissan : les batteries des voitures électriques ont une durée de vie bien différentes selon les marques

Une étude menée par MyBatteryHealth et relayée par nos confrères du Dauphiné Libéré souligne des différences notables entre voitures électriques et hybrides, mais aussi selon les marques. Généralement, elles dépendent de différents facteurs, comme l'utilisation, les charges rapides, et même les conditions climatiques qui influent sur la longévité des composants.