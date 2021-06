Les véhicules électriques seraient environ 40 % moins chers à entretenir, selon une étude du Département de l’Énergie américain

Si l’enthousiasme est de mise face à l'émergence des voitures électriques, quelques réserves demeurent. Pour les modèles haut de gamme, les batteries actuelles auraient une espérance de vie potentielle de 160 000 kilomètres (2 000 cycles de 800 kilomètres). Si c’est honorable en envisageant la donnée pour un véhicule neuf et hors déperdition, il faut entendre que les acheteurs de voitures aux kilométrages élevés ne seront pas forcément enclins à assumer le remplacement des batteries (entre 5 000 et 15 000 dollars hors main-d'œuvre). Cette donnée, exclue du coût de la maintenance, bouscule l’ensemble de la chaîne de valeur sans que nous ne puissions en mesurer l’impact avant quelques années.

Plus encore, et entre autres problèmes, la technologie actuelle supporte mal les températures élevées qui ont un effet néfaste sur la chimie présente dans les cellules. Cela pose un problème non mesuré sur le long terme, et notamment pour les régions ensoleillées où il fait plus de 20 °C en moyenne ou pour les charges rapides répétées qui entachent l’endurance finale de la batterie.

Dans l’euphorie générale, il reste un bon nombre de problématiques à élucider et de nombreux défis à relever pour cette nouvelle ère de l’automobile.